"Serve concentrare al meglio le risorse europee destinate all'agricoltura per sostenere le aziende e i territori italiani duramente colpiti dalla moria del kiwi è salvare l'intero settore. Anche a seguito delle risultanze emerse nella seduta di ieri della commissione agricoltura della Regione Lazio, ritengo indispensabile un coordinamento tra i vari livelli istituzionali per intervenire al più presto in maniera efficace"



È quanto afferma l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo e componente della commissione agricoltura



"Ho visitato di persona, insieme con il consigliere regionale Vittorio Sambucci, diverse aziende, con siamo di fronte a una vera emergenza nazionale per un prodotto in cui l'Italia è tra i primi produttori ed esportatori al mondo. Sono a disposizione per azioni di supporto alle istituzioni nazionali e regionali, anche per allocare al meglio le risorse disponibili e salvare un settore importante dell'economia nazionale. Un'azione da estendere anche al comparto vitivinicolo, anch'esso in difficoltà per le conseguenze della malattia che sta colpendo la pianta della vite"