Non solo le consulenze affidate dal Comune a titolo gratuito sono sotto l'occhio vigile e polemico dell'opposizione. Nei giorni scorsi l'altro tema che ha scatenato l'interesse e la richiesta di chiarezza delle minoranze, in particolare di Lbc, è l'elezione del direttore generale del Comune. Per questo motivo i consiglieri Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton hanno presentato una interrogazione al presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero e alla sindaca Celentano. Si chiede chiarezza sulla determina della Segretaria Generale 1625/2023 con la quale viene nominata la Commissione esaminatrice per la selezione del Direttore generale del Comune di Latina. Da una prima lettura emerge infatti che la segretaria generale nomina se stessa come componente della suddetta commissione. «Si tratterebbe – si legge nell'interrogazione - di una determina di auto nomina.

Ma si può fare? È opportuno? Il segretario comunale non avrebbe nelle sue funzioni quella di presidente o di essere componente di commissioni. Né nel Comune di Latina questo incarico è previsto dal regolamento di organizzazione, né dalle linee funzionali, né dallo statuto, né risulta essere conferito al sindaco. E allora – chiede il gruppo di Lbc – come fa il segretario a conferirsi l'incarico di componente di commissione da sola? Come valuterà il conflitto di interesse con se stesso?». Lbc fa notare anche che gli altri componenti provengono dall'Aquila, il presidente Luciano Calamaro è stato presidente di sezione della Corte dei Conti Abruzzo in quiescenza, mentre il dottor Tiziano Amorosi è dirigente di ruolo del Comune dell'Aquila. «Ci ha incuriosito questa individuazione per territorio e ci siamo chiesti come mai – spiega ancora Lbc - Quali sono stati i criteri per scegliere i membri della commissione? Sono stati fatti avvisi pubblici? Quante persone hanno risposto e come mai sono stati nominati i professionisti del Comune dell'Aquila? Ci chiediamo quali amministrazioni siano state interpellate, anche in considerazione del fatto che un componente è in quiescenza. Ci chiediamo poi se abbia risposto soltanto l'area territoriale del Comune dell'Aquila all'interpello del Comune di Latina».