Ad Aprilia è scontro frontale sul regolamento per l'istituzione delle Consulte cittadine. Nella seduta di questo pomeriggio i consiglieri di opposizione della coalizione civica hanno infatti abbandonato l'aula per protesta e in solidarietà con la consigliera Luana Caporaso dopo circa un'ora di discussione. Nel corso del confronto sono emerse due linee differenti: da un lato la minoranza che ha presentato il regolamento per istituire quattro consulte e che a più riprese, tramite gli interventi dei consiglieri Davide Zingaretti, Davide Tiligna, Luana Caporaso e Pasquale De Maio, ha chiesto di approvare in Consiglio quantomeno il regolamento di funzionamento generale, dall'altra parte la linea della maggioranza che ha invece proposto un altro modus operandi: ovvero una bozza di regolamento "aperta" da pubblicare sul sito per recepire osservazioni, modifiche e suggerimenti dal mondo associativo. La discussione è così andata avanti in un ping-pong dialettico per circa un'ora, a far scoppiare la miccia è stato però l'intervento del presidente del Consiglio comunale Salvatore Lax, che ha interrotto l'intervento della consigliera Luana Caporaso facendo intendere che dalla maggioranza qualcuno avesse chiesto a che titolo parlasse non essendo componente. E ciò ha fatto andare su tutte le furie l'opposizione. "Io posso parlare perché sono capogruppo, non conoscete neanche il regolamento e soprattutto è assurdo che un consigliere di maggioranza - ha detto la Caporaso - non abbia il coraggio di chiedermelo direttamente. A questo punto tolgo il disturbo e me ne vado": ha detto la Caporaso, seguita a ruota dagli altri consiglieri di minoranza.