Arrivano buone notizie per il Comune di Sezze. Dalla Regione è stato confermato un finanziamento di 100mila euro a valere sull'Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti d'impresa tra attività economiche. La Regione ha comunicato questa decisione con il BURL della giornata di ieri con uno stanziamento aggiuntivo, recuperando tutti i progetti ammissibili ma non finanziati, compreso quello del comune setino. Sono ben 51 le attività commerciali coinvolte che hanno deciso di impegnarsi per partecipare al programma di rete per riqualificare il centro storico. Insieme alla riqualificazione, l'obiettivo sarà anche quello di produrre una strategia di marketing commerciale dedicata per favorire una maggiore conoscenza delle attività e del territorio. Grande soddisfazione per il sindaco Lidano Lucidi e per tutta l'amministrazione, visto che questa collaborazione è stata decisa con una deliberazione della giunta comunale. Il progetto presentato è stato realizzato con la collaborazione del CAT di Confcommercio. Felice di questo risultato anche l'assessore alle attività produttive Lola Fernandez che dichiara: "Per Sezze è risultato importante e prestigioso, che conferma la bontà del lavoro svolto in simbiosi con l'amministrazione regionale. Questo progetto consentirà di portare avanti l'idea di un centro storico moderno e sempre più alla portata di tutti i cittadini del Comune".