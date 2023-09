Nella mattinata di oggi la consigliera comunale Federica Censi, presidente della Commissione Trasporti, Turismo e Marina, ha effettuato il sopralluogo presso il cantiere del ponte di via Moscarello per verificare la ripresa dei lavori.

"Nei giorni scorsi il cantiere è tornato operativo ed oggi la ditta incaricata ha effettuato la gettata in cemento armato anticipando i tempi preventivati. Ora si dovranno attendere 28 giorni per poter procedere al collaudo dell'infrastruttura. Vigilerò attentamente affinché gli enti preposti possano avviare con celerità e allo scadere del tempo indicato le necessarie attività di controllo per determinare la conformità delle opere realizzate e la sicurezza del ponte, così da riconsegnarlo il prima possibile ai residenti e alla città tutta. Da troppo tempo si è privati di una infrastruttura strategica per i collegamenti dell'area, considerato che via Moscarello funge da connessione tra i comuni di Latina e Cisterna, oltreché tra le zone di Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Prato Cesarino e la Pontina. Rimetterlo in funzione vuol dire ripristinare la piena mobilità del comprensorio, eliminando disagi per i residenti e per le diverse aziende, prettamente agricole, che insistono nella zona", il commento della consigliera comunale della Lega, Federica Censi.

Il ponte era stato dichiarato inagibile per degrado strutturale nell'agosto 2021 e da allora è rimasto chiuso al transito. Come emerso durante la commissione Trasporti del 7 settembre scorso, fortemente voluta dal presidente Censi per far luce sui ritardi dei lavori e dare risposte alla cittadinanza, le opere sono iniziate nel mese di marzo 2023 e interrotte poco più di un mese dopo per il rinvenimento di una serie di ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale, per i quali è stato necessario l'intervento del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta per le attività di bonifica del sito. Il cantiere è tornato operativo unicamente il 4 settembre scorso.

"Ringrazio la ditta Molinaro Rocco Costruzioni Srl per la sensibilità dimostrata nel fornire spiegazioni dettagliate sull'opera, anche ai tanti residenti intervenuti durante il sopralluogo, e per aver lavorato in questi giorni di ripresa per anticipare, come avvenuto, la gettata in cemento armato", conclude Censi.