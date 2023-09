Torna a riunirsi questo pomeriggio (alle ore 16) il Consiglio Comunale di Cisterna per discutere di sei punti all'ordine del giorno: approvazione verbale seduta precedente; mozione consiliare presentata da alcuni Consiglieri di minoranza per l'utilizzo del taser per il corpo di Polizia Locale; due variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025; riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze esecutive; proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri di minoranza "Moria del Kiwi" – Impegno del Consiglio Comunale.

La seduta è aperta al pubblico ed è possibile seguirla in streaming sulle piattaforme ufficiali del Comune di Cisterna.