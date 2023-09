E' Azzurra Simeoni il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Aprilia. Lunedì pomeriggio presso la sala della biblioteca Manzù si è svolto il congresso per eleggere il direttivo. Gli iscritti hanno proclamato Azzurra Simeoni segretario che prende così il posto di Gloria Mastrocicco. Hanno partecipato ai lavori il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna, il segretario provinciale del Pd Omar Sarubbo, il segretario del Pd Latina Leonardo Majocchi, il responsabile provinciale dei Giovani Democratici Stefano Vanzini, il segretario del circolo Gd di Sezze Giovanni Sorano e il consigliere comunale di Aprilia e segretario provinciale di Azione Davide Zingaretti.

«E' stato bel congresso, molto partecipato ed è stato piacevole farlo in presenza rispetto a quello di tre anni fa. C'erano ragazzi venuti – ha detto la segreteria uscente e consigliera comunale Gloria Mastrocicco - da tutta la provincia, è stato piacevole confrontarsi con loro. C'è stato anche uno scambio intergenerazionale con la presenza di Salvatore La Penna e Omar Sarubbo, ognuno ha raccontato la sua visione del mondo».

«Da quell'aprile 2021 che vide la fondazione di questo circolo si è sviluppato il percorso - ha detto Azzurra Simeoni - di quello che, ancor prima di essere un partito, è stato un gruppo di ragazze e ragazzi che hanno deciso di tuffarsi in acque che non conoscevano ma che erano pronti ad esplorare. Avevamo valori e avevamo idee, sentivamo però che ci mancassero gli strumenti, o l'età. La profetica frase "I giovani sono il futuro", nella sua proclamata fiducia nei giovani sembra implicare, tuttavia, che si debba attendere quel futuro in cui i giovani non saranno più giovani ma anzi nella posizione di ripetere la stessa frase alle generazioni successive, così che questo futuro non si realizzi mai. Il futuro si costruisce nel presente, e allora diciamo piuttosto che i giovani sono il presente. Siamo giovani e possiamo agire ora. Tant'è che la segretaria uscente, Gloria Mastrocicco, è ora consigliera comunale. Abbiamo scoperto che dunque non serve un'età particolare per fare il presente ma serve una piattaforma che ci dia gli strumenti adatti a farlo. I Giovani Democratici sono stati e devono continuare ad essere proprio questo. Una piattaforma, un luogo del dialogo e del confronto, un luogo di dialettica critica, che altro non sono che gli strumenti di azione per la realizzazione del presente».