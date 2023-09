Una piazza mutilata, senza panchine e nel degrado, la paura di vivere il quartiere e di uscire la sera che convive con la percezione di un problema sociale enorme. E' la situazione tratteggiata ieri dei comitati di quartiere di Via Don Morosini e Corso Matteotti nel corso della commissione servizi sociali presieduta da Nicola Catani. La parola è stata data ai cittadini ostaggio in questi anni di una situazione difficile in un'area della città a pochi passi del centro sulla quale si sono stratificati vecchi problemi affrontati via via con soluzioni tampone che non hanno sortito effetti, se non provvisori. La piazza abitata dai senzatetto, un degrado diffuso, la presenza di stranieri incuranti di arredi e regole igienico sanitarie che rendono il quartiere invivibile. «La città conosce la questione, abbiamo avuto contatti con il prefetto più volte e c'è stata un'accelerazione con le forze dell'ordine – ha spiegato l'assessore al welfare Michele Nasso - si decise con questura e vigili urbani di iniziare subito con un presidio mattina e notte per garantire ordine e controllo anche con l'aiuto dei servizi sociali. Molti sono stati identificati, due collocati al dormitorio, per altri non è stato semplice convincerli. E' un problema che non tocca solo il mio assessorato, su via Cialdini piuttosto che sul lato del palazzo Pennacchi c'è un po' di tutto giorno e notte. Sono questioni da risolvere insieme con l'impegno di commissione e amministrazione".

L'assessore all'ambiente Addonizio ha spiegato che si è provveduto allo spostamento dei cassonetti e alla raccolta straordinaria delle foglie ma si dovrà attenzionare ancora quell'area.

La voce dei residenti

Poi spazio ai comitati con Caianello che è tornata sulla scelta del commissario di tagliare le panchine. «E' una soluzione che non avevamo chiesto, non volevamo cacciare quelle persone che poi si sono spostate in un'area dove sono rimaste 5/6 panchine, il disagio cresceva perché le persone hanno continuato a bere, ubriacarsi e a fare bisogni in mezzo alla strada, da giugno abbiamo apprezzato il lavoro fatto dalla nuova amministrazione per tamponare l'emergenza». Il comitato, che ha presentato delle proposte migliorative anche sul fronte del decoro e degli eventi come un mercatino dell'artigianato e la presentazione di libri, ha chiesto un impegno più stringente nel far rispettare le regole come quella che vieta il consumo di alcol su luoghi pubblici e l'ordinanza contro i bivacchi. «Chiediamo il rispetto da parte della polizia municipale degli atti comunali, il sabato sera il quartiere è preda dei vandali, sarebbe possibile avere un vigile urbano il sabato sera nello spazio tra via L'Oberdan, piazza Dante coinvolgendo anche le associazioni di protezione civile?».