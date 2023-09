Approvato oggi in Consiglio comunale il bilancio consolidato dell'ente relativo all'esercizio 2022. Il documento è passato a maggioranza, con l'astensione dell'opposizione. Si tratta di un importante adempimento di legge, prevista dal decreto legislativo 118/2011, la cui mancata approvazione entro il termine del 30 settembre avrebbe determinato per il Comune l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, impedendo l'attuazione del piano assunzionale programmato, indispensabile per far fronte alle carenze di risorse umane nella quasi totalità dei servizi dell'ente.

"Il documento – ha spiegato l'assessore al Bilancio Ada Nasti - prende il via con la deliberazione della giunta comunale numero 53 dell'agosto 2023 con la quale l'amministrazione ha effettuato la ricognizione degli organismi e delle società costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed individuato l'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022".

"Entrano nel bilancio consolidato approvato oggi – ha affermato l'assessore Nasti, a margine del Consiglio comunale – i dati di preconsuntivo del Consorzio industriale del Lazio, partecipato dal Comune di Latina per l'1,63%, e quelli dell'azienda speciale Abc Latina, a totale partecipazione dell'ente, con l'obiettivo di fornire la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché il risultato economico dell'attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative".

"Pur trattandosi di dati di preconsuntivo si registra un risultato economico complessivo superiore di 3 milioni, rispetto al precedente bilancio consolidato. L'amministrazione si riserva di aggiornare il documento contabile non appena saranno approvati i dati definitivi dell'esercizio 2022, oggetto oggi di consolidamento".