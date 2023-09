«La piscina comunale garantisce le finalità economiche-sociali proprie della gestione di un bene pubblico?». Questo il quesito che il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, rivolge al sindaco e agli assessori al Bilancio, al Patrimonio e allo Sport tramite un'interrogazione.

«Alla luce dell'ultima sentenza del Tribunale Civile di Latina, che dichiara la nullità di una parte della convenzione stipulata con il concessionario, e degli imminenti lavori di ristrutturazione dell'impianto, l'istanza è volta a capire quali azioni l'amministrazione intenda mettere in atto al fine di restituire alla città un bene pubblico da anni al centro di contenziosi e di malagestione . spiega Ciolfi - La città di Latina, capoluogo di provincia con oltre 125000 abitanti, è dotata di un solo impianto natatorio comunale, in concessione a un privato dal 2006 con contratto trentennale e oggetto di un lungo contenzioso ancora aperto, con conseguenti limiti e difficoltà al pieno utilizzo dell'impianto, a danno dei cittadini. Oggi questa amministrazione è chiamata in causa per affrontarlo e risolverlo».

L'esponente del M5S ripercorre brevemente le vicende che hanno coinvolto la struttura: «Un contratto definito nullo (almeno in una sua parte) dal Tribunale, oltre dieci anni per arrivare alla separazione delle utenze con i costi delle bollette a carico del concessionario da contratto, ma di fatto rimasti a lungo sulle spalle del Comune; la mancata manutenzione, ora i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico da realizzare con fondi pubblici per 1,4 milioni di euro».

Ma non è tutto: «A queste premesse - continua Ciolfi - si aggiungono i disagi per società sportive e atleti di calibro nazionale, costretti ad abbandonare Latina per allenamenti e competizioni. Abbiamo perso eccellenze sportive locali e creato enormi difficoltà ai giovani iscritti e alle loro famiglie, obbligate a rivolgersi a strutture fuori del territorio comunale».

Nella sua interrogazione Ciolfi, chiede anche «se a partire dalla sentenza del Tribunale non sia necessario rimodulare il contratto di concessione riportando il tema alla valutazione delle commissioni competenti e del consiglio comunale; se i lavori di riqualificazione determineranno una modifica dell'equilibrio economico finanziario e da qui la revisione del PEF; se è stata prevista una nuova regolamentazione nell'utilizzo degli spazi acqua per il periodo in cui la piscina coperta sarà chiusa per via dei lavori; se l'impianto è stato e sarà messo a disposizione per competizioni e/o manifestazioni secondo le condizioni economiche concordate con il Comune, con quali modalità e tariffe. L'ultima sentenza del Tribunale pronunciata a favore del Comune e appellata dal concessionario ha riaperto i termini del contenzioso. Come M5S - conclude Ciolfi - riteniamo che la politica debba esercitare il suo ruolo nell'interesse della collettività e restituire alla città il pieno ed equo utilizzo dell'impianto, piuttosto che attendere immobile l'esito di una vicenda giudiziaria che appare ancora complesso e lontano da una risoluzione definitiva».