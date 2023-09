Il dato non è ancora definitivo ma i numeri registrati dalla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia Latina certificano il radicamento sul territorio del partito guidato da Giorgia Meloni.

Alle 12 di oggi, sabato 30 settembre 2023, sono più di 7mila le cittadine e i cittadini della provincia di Latina che hanno deciso di sottoscrivere il tesseramento al partito che sta avviando la stagione dei congressi locali.

"Rispetto allo scorso anno abbiamo praticamente triplicato le adesioni -il commento del Senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito - segno tangibile di come la nostra azione non solo non si concentri, esaurendosi, nelle campagne elettorali ma anzi sia stata in grado di riavvicinare le persone alla politica, permettendo loro di tornare a credere nei partiti. Questo dato, ancora parziale, è un ulteriore stimolo a continuare a operare, lavorando ogni giorno per migliorare la vivibilità dei nostri territori e quindi dell'Italia intera"