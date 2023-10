L'opposizione non «perdona» il coinvolgimento dell'architetto Stefania Della Notte, dirigente del SEAP comunale, nella vicenda della riqualificazione ex Avir, per la quale è stata appena rinviata a giudizio dal gup del Tribunale di Rima. Per i consiglieri di minoranza deve lasciare o essere rimossa dall'incarico e l'amministrazione dovrebbe altresì valutare una sospensione in attesa del giudizio, nel quale, peraltro, è ancora possibile una costituzione di parte civile dello stesso ente. Ieri pomeriggio in un comunicato stampa il gruppo di minoranza, composto dai consiglieri Emiliano Scinicariello (PD), Sabina Mitrano (Gaeta Comunità di Valore) e Franco De Angelis (Insieme Con Silvio D'Amante) hanno sottolineato la necessità di non restare indifferenti «rispetto al condizionamento, inevitabile, che tale vicenda – anche quest'altra vicenda – può riverberare sulla serenità di cui gli uffici comunali necessitano per svolgere la propria attività.

Per questo motivo abbiamo chiesto al Segretario Generale, quale Responsabile dell'Anticorruzione, di adottare con immediatezza il provvedimento di rimozione della Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana,Stefania Della Notte, dal suo ufficio, affidando alla stessa altro incarico all'interno dell'Ente.