Comitato gemellaggi nel limbo? Sono molti i quesiti posti dai consiglieri comunali Massimi, Avvisati, Mellano, Iorio e Lucci in una interrogazione che fa riferimento anche recente incontro tenutosi a Leros. Si parte da un presupposto e cioè che nonostante il Consiglio Comunale abbia approvato il Regolamento per il Comitato Gemellaggi, ancora non si è provveduto alla sua formale istituzione. Nessuna notizia nemmeno sull' adozione di un programma generale delle iniziative e sul coinvolgimento della Commissione consiliare competente.

Nell'interrogazione si chiede a riguardo di conoscere: « I motivi che ostano alla costituzione del Comitato Gemellaggi, atteso che in sede di emendamenti proprio in relazione alla composizione perplessità, in relazione al numero dei componenti, erano state sollevati dalla minoranza; Come è stata individuata la composizione della delegazione ed i criteri che hanno portato alla scelta dei rappresentanti della Comunità di Sabaudia - in riferimento agli eventi commemorativi tenutisi a Leros della battaglia che vide coinvolti i soldati tedeschi contro quelli dell'esercito italiano e un contingente di soldati britannici - Se sono stati quantificati i costi e se è stata adottata la determinazione di impegno». Queste le prime domande a cui ne sono seguite altre sulle spese ma anche su alcuni aspetti legati all' utilizzo della fascia del sindaco durante la cerimonia.

Quindi viene inoltre chiesto: «Atteso che nessun atto relativamente al programma dei gemellaggi è stato portato all'attenzione della competente commissione consiliare giusto emendamento approvato al Regolamento nella seduta del 17 maggio 2023, se per il 2023 è stato approvato un programma annuale nelle more dell'insediamento del nuovo comitato; L'ammontare della spesa preventivata nel corso del 2023 per le attività relative ai gemellaggi ed il consuntivo delle spese relative all'anno 2022, anche in considerazione agli stanziamenti previsti in sede di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e quelli nel PEG 2023;

Se il Comune di Sabaudia ha adottato apposito atto relativamente alla disciplina sull'uso della fascia nelle cerimonie ufficiali; In presenza del vicesindaco nella delegazione ufficiale i motivi per i quali, alla luce della circolare del Ministero dell'Interno citata, la fascia tricolore in rappresentanza del Comune non sia stata indossata, come da foto pubblicata sul sito del Comune, dal vicesindaco ma sia stata indossata dal Consigliere delegato; quali motivi ostino all'esame da parte del Consiglio comunale della proposta di deliberazione sull'utilizzo della fascia e dello stendardo depositata dal Consigliere Vincenzo Avvisati».