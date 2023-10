Aumento gli stipendi dei sindaci italiani. Per effetto di una norma varata dal Governo Draghi su richiesta dell'associazione nazionali dei comuni, le indennità di carica sono state alzate per tutti i primi cittadini. Un provvedimento che ha l'obiettivo in particolare di incentivare a svolgere la carica di sindaco nei comuni più piccoli, quelli sotto i 5 mila abitanti, dove l'indennità di carica, in seguito ai tagli imposti dalla spending review di qualche anno fa, era arrivata a cifre così basse da sconsigliare anche la candidatura. Un sindaco, piccolo o grande che sia il comune, ha responsabilità enormi e ricoprire quel ruolo con una indennità che spesso superava di poco i mille euro, stava diventando improbabile.

Per effetto di una norma contenuta nella legge di bilancio del 2022 gli stipendi dei sindaci sono cresciuti già negli ultimi due anni. Ma è l'anno prossimo che gli aumenti arriveranno a regime. I sindaci delle città metropolitane arriveranno a guadagnare 13.800 lordi al mese, ovvero 6.800 in più rispetto al 2021. Nel caso dei primi cittadini di Roma e Milano la paga viene raddoppiata. Nel 2021 l'indennità arrivava a 7 mila euro lordi mensili. Lo stipendio mensile lordo del sindaco di una città metropolitana è quindi cresciuto 10.070 euro lordi nel 2022. E ha toccato quota 11.629 nel 2023. Ora il nuovo scatto di altri 2.200 euro nel 2024. Aumenti anche ai primi cittadini delle città capoluogo, dove un sindaco fino a due anni fa prendeva 5.205 euro lordi. Da gennaio 2024 il primo cittadino di Latina Matilde Celentano riceverà 11.040 euro lordi al mese. Nei comuni mediamente grandi, quelli sopra i 50 mila residenti, invece si passa da 4.508 a 9.660 euro. Nei comuni da 30 a 50 mila abitanti i sindaci intascheranno 1.700 euro in più al mese. Ovvero 4.830 euro invece di 3.100. Incrementi registrati anche per i primi cittadini dei Comuni piccolissimi: con abitanti tra 5 e 10 mila unità, la retribuzione del 2024 arriverà a 4 mila euro lordi mensili, con un aumento 1.500 euro sul 2021. Infine, per i sindaci delle amministrazioni con meno di 3 mila abitanti, il compenso salirà a 2.208 euro lordi al mese dall'anno prossimo.