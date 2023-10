«Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi e la consigliera Maria Ciolfi che, dai banchi dell'opposizione, solleva il problema della gestione della piscina comunale fa bene a farlo. Ma bisogna anche ricordare i sette anni in cui lei era in maggioranza e durante i quali il problema dell'uso della struttura è tal quale». Emiliano Licata, consigliere comunale dell'Udc e componente della commissione Sport, replica alle parole dell'esponente del MOvimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha spronato l'amministrazione Celentano rispetto ai problemi irrisolti della piscina comunale. Licata fa sommessamente notare che tali problemi sono identici a quelli che le amministrazioni Coletta non sono riuscite a risolvere. Amministrazione di cui Maria Ciolfi era parte integrante.

«Debbo anche dire alla collega che i fondi per gli interventi strutturali sono stati trovati nel Pnrr ma certo sarebbe stato comunque onere del comune farli, qui è dovere intervenire non una scelta discrezionale - prosegue Licata - A noi, comunque, interessa poco cercare le responsabilità, ci interessa molto, invece, trovare le soluzioni. Raccogliamo lo stimolo della collega Ciolfi ma dobbiamo fare alcune considerazioni di merito: la soluzione deve essere razionale, pragmatica e data in tempi brevi. Non siamo disponibili, perché non servono, a battaglie ideologiche, il Comune deve essere capace di conciliare i suoi bisogni con la presenza di un operatore privato nell' interesse degli utenti. Perché il senso del nostro lavoro e quello che ci interessa come amministratori è l'efficienza e la presenza dei servizi offerti. Una logica che è nostro patrimonio non convenienza politica da adattare ai ruoli che abbiamo.

Non facciamo, in Comune, prove muscolari ma diamo risposte. Sedersi ad un tavolo con tutti i soggetti interessati e passare dal conflitto nella gestione alla, consentitemi il termine, cogestione deve essere il nostro obiettivo. Insieme anche in commissione ed in consiglio: la piscina è una struttura comunale che deve erogare servizi ai cittadini, alle famiglie», conclude Licata.