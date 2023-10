Numeri record per il tesseramento di Fratelli d'Italia, che, come ricordato nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale Nicola Calandrini, sul territorio della provincia pontina, si è attestato intorno agli ottomila aderenti. A Minturno, sicuramente, la campagna delle tessere ha toccato livelli mai raggiunti, in quanto è stata raggiunta quota quattrocento. Non nasconde la propria soddisfazione il coordinatore Vincenzo Fedele, per la risposta ottenuta, dopo qualche polemica che c'era stata nei giorni scorsi.

"E' ovvio- ha affermato Fedele- che sono contento, in quanto abbiamo ottenuto un risultato otto volte superiore all'anno scorso. In soli quindici giorni, Fratelli d'Italia a Minturno, ha raccolto oltre quattrocento tessere e per me, che sono il coordinatore, ciò è motivo di orgoglio. Come sempre i numeri dicono la verità ed anche in questo caso si conferma il radicamento sul territorio del nostro partito, a dimostrazione che a Minturno Fratelli d'Italia, a differenza di quanto afferma qualcuno, non è fermo. Anzi continua a crescere, a radicarsi e soprattutto avere un seguito." Una risposta a chi, nei giorni scorsi, aveva contestato la guida del partito, in attesa dell'assemblea degli iscritti.

"Come da indicazioni giunte dai vertici nazionali di FdI- ha continuato Fedele- l'assemblea degli iscritti sarà chiamata a decidere chi guiderà il partito. Da parte mia posso dire di essere orgoglioso per il numero così elevato di persone che si sono tesserate, le quali possono dare una mano alle attività del partito. Ci attendono appuntamenti elettorali importanti, con le elezioni europee che si terranno a giugno prossimo, ma anche in prospettiva locale, visto che tra tre anni si terranno le amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Minturno.

Siamo un partito che è vivo e che, come confermano i numeri, è in costante crescita." Dichiarazioni che sono sulla stessa lunghezza d'onda del segretario provinciale Calandrini, il quale ha ribadito come i numeri registrati in provincia, "certificano il radicamento sul territorio del partito guidato da Giorgia Meloni e la sua capacità di attrarre consensi".