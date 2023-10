Ad Ardea due esponenti della Democrazia cristiana, i consiglieri Simone Erriù e Calliope Ludovici, hanno lasciato l'opposizione per approdare a Fratelli d'Italia, in maggioranza. Il partito di Giorgia Meloni ora conta 13 consiglieri (14 con il sindaco Cremonini) su 17 totali, all'opposizione restano solo sette consiglieri. «Diamo il nostro benvenuto e accogliamo con entusiasmo i consiglieri comunali di Ardea Simone Erriu e Calliope Ludovici che hanno deciso di aderire a Fratelli d'Italia - spiegano in un comunicato Luciano Ciocchetti (deputato Fdi), Massimiliano Maselli (assessore alle politiche sociali Regione Lazio) Edy Palazzi (consigliere regionale Fdi ) e Stefano Cacciotti (consigliere metropolitano). «Entrambi conoscono molto bene la realtà e le tante problematiche del territorio. Siamo certi che porteranno un importante contributo al partito, mettendo a disposizione competenze ed esperienza, oltre all'impegno, alla passione che hanno sempre contraddistinto la loro azione politica. Cresce e si rafforza così il gruppo Fdi all'interno del Consiglio comunale di Ardea».

Non l'ha presa bene il consigliere comunale di Forza Italia Eleonora Leoni, che già un anno fa aveva paventato questo "salto della quaglia" ricevendo tuttavia rassicurazioni. «Sindaco cosa succede? Tu che hai sempre asserito che la tua maggioranza era blindata e solida una maggioranza impenetrabile che era assurdo il solo pensiero di far entrare in maggioranza consiglieri che stavano dall'altro lato e hanno fatto campagna elettorale contro di te - ha commentato Eleonora Leoni - Non è che questa maggioranza sta perdendo colpi? Potrebbero sembrare polemica le mie affermazioni, ma di fatto la "coerenza" non è mai mancata, in quanto i due consiglieri, da quando è nata questa nuova amministrazione, non hanno mai fatto squadra con i loro compagni di opposizione notando che tutte le azioni intraprese non sono mai state fatte anche a loro firma, anzi, diciamo anche che in poco più di un anno, il loro lavoro è stato l'attesa di questa nuova avventura che auguro sia più proficua»