Il giovane Leonardo Majocchi non è più il Segretario Comunale del Partito Democratico di Latina. A comunicarlo è il direttivo con una nota.

"A Leonardo il Direttivo rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano ed appassionato di questi anni ed augura un buon lavoro nel Consiglio Comunale in cui è stato eletto nel recente turno amministrativo. Si ritiene che sussistano tutte le condizioni di agibilità politica per restituire al PD cittadino una nuova segreteria ed organismi democraticamente eletti e per svolgere un proficuo dibattito sulla costruzione della linea politica ed assetti organizzativi futuri. Un partito del capoluogo nel pieno possesso ed esercizio delle proprie funzioni, è fondamentale per rilanciare l'azione politica a partire dalla ferma opposizione all'inconcludente amministrazione di destra, per ricostruire un campo dell'alternativa politica di centro-sinistra, per affrontare l'importante sfida delle elezioni Europee.

Per la gestione della fase politica transitoria, e per gli adempimenti congressuali, si dà mandato al Segretario Provinciale, Omar Sarubbo".

Queste le parole del dimissionario Leonardo Majocchi: "In virtù dell'attuale ruolo in Consiglio Comunale, ritengo sia giusto presentare le dimissioni al Partito per consentire di affrontare un nuovo Congresso, nei tempi che si riterranno opportuni. Abbiamo bisogno di allargare e non concentrare. Servire il Partito da cui sono iscritto da quando avevo 16 anni è stato per me un grandissimo onore, il più grande della mia vita. Ho sempre pensato che le cariche avessero senso non per essere occupate ed ora è giusto assumersi questa responsabilità ed affrontare le discussioni necessarie. È stato un anno e mezzo durissimo, segnato da continue elezioni, in cui il tempo per costruire è sempre stato meno di quello di cui avremmo avuto bisogno. Continuo a pensare ci sia ancor più oggi bisogno di una sinistra popolare lontana dalle manifestazioni estetiche. Sarò al servizio del mio Partito con tutto me stesso, sempre con lealtà ed onestà intellettuale, mai favorendo fratture cui spesso siamo stati abituati in maniera scomposta e negativa. Ringrazio tutta la nostra splendida comunità per il sostegno e tutti quelli che quotidianamente continuano ad impegnarsi al servizio del Partito Democratico senza doppi fini. Auguro il meglio a tutti e noi ed al Segretario Provinciale nel lavoro che lo attende, assieme alla comunità cittadina, per la preparazione della prossima tappa congressuale".