Il presidente del Consiglio Antonio Di Lenola ha convocato una nuova seduta di Consiglio comunale per lunedì 9 ottobre alle ore 10.30 in seduta ordinaria in aula consiliare.

Sono sei i punti all'ordine del giorno. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente e alla discussione di una mozione, si passerà alla comunicazione di un prelevamento dal fondo di riserva e all'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022. Il bilancio consolidato, quale strumento di controllo e rendicontazione dei risultati delle società e degli enti partecipati facenti parte del "Gruppo Pubblico Locale", è stato introdotto dal Governo nel 2016: il documento considera l'Ente Locale e le proprie partecipate come un unico organismo, al fine di rappresentare la situazione finanziaria economica e patrimoniale della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative e le società di cui fa parte.

Al quinto punto è prevista la ratifica di una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e, infine, sarà portato ad approvazione il regolamento per l'installazione di impianti di tele-radio comunicazione e relativi elaborati rappresentanti la localizzazione delle antenne di tele-radiocomunicazione.