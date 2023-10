"La Legge regionale n. 7 del 2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" ha prodotto ulteriore burocrazia che in questi anni ha di fatto bloccato il settore edilizio, complicando ai cittadini la possibilità di fare interventi sui propri immobili volti ad avere spazi più consoni alle esigenze familiari. Per semplificare le norme in materia di urbanistica il gruppo Forza Italia ha presentato una Proposta di legge in Consiglio regionale del Lazio che va a modificare l'articolo 6 della legge 7/17 per gli immobili già realizzati, o in fase di realizzazione, alla data di entrata in vigore della nostra PL, e che permette ai comuni laziali di modificare i propri strumenti urbanistici molto più rapidamente, in modo strutturale".Lo scrive in una nota Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia.

"Il nostro obiettivo è di incentivare interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico nel nostro territorio, per favorire nuova cubatura. Legittimando, laddove possibile, cambi di destinazione d'uso già effettuati in deroga agli strumenti urbanistici, come ad esempio magazzini, garage etc già utilizzati quale porzione dell'immobile principale, senza consumare ulteriore territorio. Questa PL, se approvata, oltre a semplificare le operazioni ai cittadini e agli uffici pubblici preposti, consentirebbe ai comuni di ottenere ingenti risorse legate agli oneri di urbanizzazione da destinare a scopi pubblici, e alle famiglie spazi abitativi consoni alle proprie esigenze".