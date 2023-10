La cittadinanza di Aprilia ricorda Norma Cossetto, la studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslava nell'ottobre del 1943. Questa mattina al parco Martiri delle Foibe si è svolta una cerimonia in onore alla ragazza dal titolo "Una Rosa per Norma", un evento promosso dal comitato 10 febbraio, dall'associazione La Lestra e dalla comunità Aprilia Giovani che ha visto la presenza la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali. Alla cerimonia hanno infatti partecipato il vice sindaco Vittorio Marchitti, l'assessore alle Attività Produttive Carola Latini, l'assessore ai Servizi Sociali Veronica Napolitano e diversi consiglieri comunali: Sonia Bianchi, Mariateresa Fiore e il gruppo di Fratelli d'Italia rappresentato dai consiglieri Edoardo Baldo, Matteo Grammatico e Daniela Di Lorenzo. A parlare durante le celebrazioni sono stati Alessandro Cabbia dell'associazione La Lestra ed Emanuele Cipriano, coordinatore comunale di Aprilia di Gioventù Nazionale. "A nome di Aprilia e dell'associazione La Lestra. "A nome di Aprilia Giovani - e dell'associazione La Lestra sono contento - ha detto Alessandro Cabbia della vostra partecipazione in ricordo di tutte le vittime delle Foibe, non solo di Norma". La cerimonia è poi terminata con un minuto di silenzio e la deposizione di alcuni fiori nel parco.