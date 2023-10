Il gruppo dirigente locale di Azione scende in piazza per presentare le proposte in tema di sanità pubblica. Questa mattina tra via dei Lauri e largo Marconi (vicino all'ufficio Postale) è stato organizzato un gazebo informativo che ha visto la presenza che ha visto la presenza dei dirigenti locali di Azione: il consigliere comunale e segretario provinciale di Azione Davide Zingaretti, l'ex assessore all'Urbanistica della giunta Terra Giorgio Giusfredi e il coordinatore locale Marco D'Alonzo. Insieme a loro diversi volontari e sostenitori che nel corso della mattinata hanno illustrato ai cittadini le proposte del partito su un tema tanto sentito.

Azione propone infatti al governo nazionale di stanziare 10 miliardi per la sanità subito nella Legge di Bilancio, 2 miliardi da destinare alle liste d'attesa: «recuperando prestazioni che il pubblico non riesce a gestire prevedendo che i pazienti possano usufruire gratuitamente dell'intramoenia o di strutture accreditate», nonché di destinare altri 2 miliardi agli stipendi dei medici e 6 miliardi agli stipendi degli infermieri per adeguarli alla media Ocse.