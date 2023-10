Si è svolta ieri sera la riunione del direttivo comunale della Lega che ha visto la presenza tra gli altri del coordinatore Pina Cochi, del segretario di sezione Vincenzo Valletta, del vicesindaco e assessore Massimiliano Carnevale e dell'assessore Francesca Tesone, oltre ai consiglieri comunali Federica Censi e Roberto Belvisi.

Grande partecipazione ed entusiasmo tra i militanti e simpatizzanti del partito che hanno avuto modo di ascoltare il lavoro che sta portando avanti sin dal suo insediamento il gruppo consiliare e presentare le loro proposte e i contributi che intendono presentare in consiglio comunale.

"Dopo la lunga maratona - dichiara la Cochi che ci ha visto impegnati in ben sette competizioni elettorali, torniamo finalmente a discutere insieme di iniziative e progetti che vedranno la lega protagonista sul territorio nei prossimi mesi con l'entusiasmo e la motivazione che sempre ha contraddistinto il gruppo Lega Latina. Continueremo a lavorare per la città e per i cittadini tutti come è giusto debba fare un direttivo, come il nostro, al servizio del territorio e dei militanti".