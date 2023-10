Il consigliere comunale d'opposizione Davide Zingaretti boccia il documento unico di programmazione (Dup) dell'amministrazione comunale. Dall'esponente della lista civica Caporaso e segretario provinciale di Azione arriva un giudizio negativo sullo strumento di programmazione e gestione del Comune presentato martedì nel corso della commissione Bilancio. «Al netto del fatto che nessun esponente della giunta è presente in commissione, salvo l'assessore alle Finanze che poi dovuto lasciare per motivazioni personali, abbiamo appreso che nel nocciolo del Dup, ossia gli obiettivi strategici, la maggioranza si è limitata a fare un copia e incolla rispetto alle linee di mandato del sindaco. Linee di mandato che non avevano alcuna copertura finanziaria allora e men che meno adesso. Dal libro dei sogni della campagna elettorali siamo arrivati al "diarietto" del sindaco, una drastica riduzione delle promesse rispetto alla realtà dei fatti».

Per questo il consigliere ha lanciato una proposta all'amministrazione comunale. «Chiedo personalmente - conclude - che tutti gli assessori vengano ad esporre i loro singoli obiettivi strategici in Consiglio comunale».