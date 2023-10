A Bassiano ultimamente pare che l'argomento principe della contesa politica sia quello relativo al Segretario Comunale. Se il bando vinto dall'Amministrazione Onori in seno al PNRR, da una parte mette al sicuro il bilancio per quanto riguarda la spesa relativa alla figura cardine dell'apparato burocratico del Comune, dall'altra monta la polemica in seno all'attuale segretario, ovvero la Dottoressa Sonia Licata. La Licata ha "esordito" nel consiglio comunale dello scorso 9 agosto con le funzioni di segretario verbalizzante. I Consiglieri di minoranza Costantino Cacciotti, Piero Avvisati e Domenico Guidi però chiedono numi in merito. I tre esponenti di Bassiano Futura partono dall'assunto che «la predetta Dottoressa risulta tra i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Anzio Ufficio Fatturazione Elettronica, PCC e gestione del debito (incarico fino al 17.01.2021) e non come Segretario Comunale. Vista la graduatoria dei segretari comunali pubblicata dal Ministero dell'Interno dipartimento degli affari interni e territoriali albo nazionale dei segretari nazionali e provinciali di cui al prot. 0028382 del 14/10/2022, la Dott.ssa Licata alla posizione n.87 della graduatoria». Dopo questo assunto, Cacciotti, Avvisati e Guidi chiedono al Sindaco Gian Battista Onori e al Prefetto Maurizio Falco: «Copia del provvedimento di nomina come segretario comunale della Dottoressa Sonia Licata ad esercitare le funzioni di segretario nella seduta del Consiglio Comunale del 09/08/23 del Comune di Bassiano. Si chiede altresì: Copia della nomina a segretario da parte dell'Agenzia dell'Albo dei segretari della Regione Lazio; Copia della richiesta del Comune di Bassiano di assegnazione del predetto segretario; Copia, ove esistente del contratto tra il Ministero dell'Interno e della Dottoressa Sonia Licata, e a quale Comune è stata assegnata in prima nomina»