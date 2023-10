E' Vincenzo Giovannini, ex consigliere comunale e provinciale di Aprilia, il nuovo segretario provinciale di Italia Viva. E' stato eletto al termine del congresso che si è celebrato nel fine settimana. Ora il partito dell'ex premier Matteo Renzi ha una strutturazione solida e punta a un vero radicamento territoriale.

«Sono onorato dell'incarico e sono già al lavoro per dare nuovo slancio al partito nella nostra provincia - afferma Vincenzo Giovannini - La mia indicazione è stata unitaria e sono felice di questa fiducia. Utilizzerò la mia esperienza e conoscenza del territorio per lavorare al meglio». Italia Viva nasce nel 2019 con tanto entusiasmo ma poi lo slancio è un po' venuto meno e ora l'obiettivo è recuperare terreno. «I congressi effettuati e quelli che faremo a breve nei comuni, sono fondamentali per dare una strutturazione stabile al partito. Nei prossimi mesi, fino a dicembre, celebreremo i congressi comunali per dare nei comuni della provincia una guida stabile a Italia Viva. Vogliamo crescere e portare le nostre proposte e idee all'attenzione dell'agenda politica locale. Dall'ambiente passando alle infrastrutture e al sociale, lavoreremo per dare spazio alle nostre proposte».

Sembra invece alle spalle il percorso unitario con Azione. «Quel progetto è naufragato. Io personalmente ci ho creduto molto, presentandomi alle elezioni regionali e lavorando fianco a fianco con gli amici di Azione. Poi sono state fatte scelte diverse. Peccato perché alla fine, tranne alcune sfumature, le nostre posizioni sono simili su svariati temi».