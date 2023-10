Ci vorranno sessanta giorni in più per i "lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche per Via Circonvallazione, P.zza Bruno Buozzi davanti il Tribunale e Piazza S.Marco". Un primo passaggio importante di applicazione del Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche concretizzato più di un anno e mezzo fa con l'approvazione in consiglio comunale durante la gestione Coletta. L'importo complessivo del lavoro di abbattimento è pari a 230.000 euro, riguarda aree nevralgiche della città e si inserisce nell'ambito generale di riqualificazione di alcuni tratti viari del Comune di Latina, con la realizzazione di interventi straordinari di intere porzioni stradali anziché dei continui interventi di manutenzione ordinaria che risultano di minore efficacia e duratura nel tempo.