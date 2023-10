Il Presidente della Commissione Bilancio e Consigliere Comunale di Azione, Simone Brina, esprime con profondo rammarico il fatto che la seduta odierna della Commissione Bilancio è stata disertata dalla maggioranza e dall'opposizione, ad eccezione del medesimo Consigliere Brina e del Consigliere Massimi.



"Sconcerta un po' notare, al di là degli impegni personali e professionali, la spiacevole e totale indifferenza su temi di fondamentale importanza." Dichiara il Consigliere Brina "Temi, tra l'altro, oggetto dell'interesse della stessa minoranza, finalizzati a far luce su questioni che hanno suscitato un ampio dibattito mediatico e sui social nei mesi scorsi, che loro stessi si sono premurati di tenere attivo."



"Si desidera, pertanto, richiamare all'attenzione la responsabilità collettiva, indipendentemente dall'appartenenza politica." Prosegue il Presidente della Commissione Bilancio "Disertare una Commissione non rappresenta un torto nei confronti del Presidente, ma una mancanza di rispetto verso i cittadini che, con il loro voto, ci hanno affidato il compito di rappresentarli in tutti i tavoli istituzionali preposti. Io stesso, come Presidente, non ho avvallato convocazioni illegittime e, ritenendolo necessario, ho scritto al Sindaco e al Prefetto. Se qualcuno, però, non può partecipare ad una Commissione, è suo dovere avvisare il Presidente a mezzo Pec. Non presentarsi e basta, lascia una sgradevole sensazione di provocazione."



Conclude il Consigliere Brina, rimarcando il suo rammarico "Sono io stesso che ho convocato la Commissione, su specifica richiesta firmata dalla minoranza e disertare, senza giustificazione, non mi sembra un atteggiamento corretto. La Commissione Bilancio rappresenta un fondamentale strumento di democrazia locale e la partecipazione attiva di tutti i membri è essenziale per garantire una discussione efficace e ramificata sui temi che riguardano tutta la comunità."