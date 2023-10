Sul caso della rimozione delle panchine di via Don Morosini a Latina fa chiarezza l'amministrazione comunale con una nota

"Dopo l'incontro tenuto qualche settimana fa dal Sindaco Matilde Celentano e dall'assessore Michele Nasso con i residenti di via Don Morosini per affrontare la problematica degli accampamenti negli spazi verdi dei quartieri, e constatata l'insufficienza dei controlli periodici da parte della Polizia Locale e delle forze dell'ordine insieme ai Servizi Sociali, l'amministrazione ha proceduto nei giorni scorsi a rimuovere le panchine che vengono utilizzate come dormitorio o, in caso di pioggia, come strutture di riparo e deposito da alcuni senzatetto.

L'intento si giustifica con il fatto che è in fase di sottoscrizione la convenzione tra Regione e Comune di Latina per un progetto FESR di riqualificazione dell'area con un finanziamento di circa 200.000 euro. Una volta sottoscritta la convenzione si procederà con il progetto e i successivi passaggi in Giunta e Consiglio per l'avvio dei lavori.

"Contiamo di poter aprire il cantiere all'inizio del prossimo anno" dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale.

"Abbiamo ritenuto di dover anticipare la rimozione delle panchine per dare una risposta alle sollecitazioni dei residenti - afferma l'assessore al Welfare Michele Nasso -. Le avremmo dovute togliere in concomitanza con l'avvio dei lavori, ma in questo caso riteniamo che aver anticipato questa operazione non comporti disagi per nessuno".

La zona di via Don Morosini è, infatti, sovraesposta rispetto al fenomeno delle occupazioni di aree pubbliche da parte di persone svantaggiate, con la conseguente inibizione degli stessi spazi ai residenti e ai bambini".