La gestione dello stadio Quinto Ricci degli ultimi anni finirà sotto la lente della commissione Trasparenza per volontà della maggioranza, che ieri con il consigliere Vincenzo La Pegna (Fratelli d'Italia) ha protocollato la richiesta alla presidente Luana Caporaso. Una richiesta necessaria per l'amministrazione comunale per esaminare gli atti e fare chiarezza sulla gestione dell'impianto sportivo e degli uffici annessi, nonché sullo stato nel quale la struttura ha operato negli ultimi anni, quando al governo c'era l'amministrazione civica oggi all'opposizione. «Riteniamo essenziale - sottolinea il consigliere Vincenzo La Pegna - analizzare il tema legato allo stadio nel suo complesso, dando modo alla commissione di esaminare gli atti per avere chiarimenti essenziali anche per comprendere meglio come la vicenda si è evoluta e come gestire la situazione allo stato attuale. Vorremmo capire come l'impianto e gli uffici annessi sono stati affidati e gestiti nel tempo, conoscere gli iter amministrativi e approfondire la questione che riguarda l'aspetto strutturale. Perciò abbiamo avanzato la richiesta alla presidente della commissione Luana Caporaso, certi che in virtù del ruolo di assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio ricoperto nella scorsa consiliatura e attraverso l'attento esame degli atti, potrà fornire un prezioso contributo per ricostruire la vicenda in tutte le sue sfaccettature».