Il consigliere regionale Alessio D'Amato ha incontrato ieri gli esponenti della sezione di Fondi in Azione nell'ambito di una serie di incontri pianificati nel territorio di tutta la provincia di Latina, finalizzati a conoscere e recepire le istanze del territorio e portarle in Consiglio Regionale.

A tal fine l'incontro è stato proficuo, con scambi di informazioni, e di indicazioni.

Successivamente l'assessore ha incontrato una delegazione del Comitato pro ospedale di Fondi, in cui il presidente Lucio De Santis ha esternato le problematiche dell'ospedale.

Alessio D'Amato condividerà la sua esperienza sul nostro territorio, impegnandosi su tutte le tematiche richieste.

"Sicuramente la venuta di Alessio D'Amato a Fondi è un punto di svolta rispetto a precedenti dinamiche che si sono registrate qui a Fondi, per la prima volta da Roma si ha una maggiore attenzione alle province, e ringrazio la sua disponibilità.

E' un periodo importante e denso di impegni per Azione, sia a livello provinciale, infatti ai primi di novembre ci sarà il congresso con il rinnovo delle cariche, che a livello nazionale, con l'assemblea il 28 Ottobre a Roma dove ci saranno anche rappresentanti locali. Anche Fondi in Azione è in fermento, abbiamo in cantiere attività con finalità propositive e di crescita del territorio, la squadra è motivata e è sempre attiva nel territorio".

Dichiara soddisfatto il segretario comunale Paolo de Bonis, sempre pronto nella sua attività di coordinamento e di stimolo del gruppo.