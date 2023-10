La commissione Lavori Pubblici guidata dal consigliere pontino Cosmo Mitrano, ha affrontato il tema delle grandi infrastrutture in fase di progettazione e realizzazione. In particolare dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone. «Un momento di confronto molto costruttivo insieme a tutti i protagonisti interessati della realizzazione di queste due opere (istituzioni, imprese, associazioni e cittadini) che intendo far diventare un tavolo di lavoro permanente - commenta Mitrano - è emerso che la Roma-Latina sarà un'autostrada green, senza stazioni di pedaggio, ma con un sistema di rilevazione elettronica del passaggio (le barriere free flow) e, soprattutto sarà gratuita per i residenti del Lazio. Per quanto riguarda la bretella Cisterna-Valmontone, per cui la progettazione è in fase più avanzata, le gare per il primo lotto di dieci chilometri partiranno all'inizio del 2025».

All'incontro hanno partecipato il commissario straordinario autostrada Roma Latina e bretella Cisterna Valmontone, Antonio Mallamo, il presidente di Ance Lazio, Nicolò Rebecchini, il direttore di Ance Lazio, Corrado Felici, il presidente Camera di commercio Frosinone e Latina, Giovanni Acampora, il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, il Presidente di Unindustria di Latina, Pierpaolo Pontecorvo, i sindaci dei comuni di Latina, Cisterna, Aprilia, Valmontone, il presidente del municipio IX di Roma. Erano presenti inoltre Gualtiero Alunni e Antonio Tamburrino per il Comitato "No Corridoio Roma Latina", e Corrado Bisini e Luca Zampi in rappresentanza del "Comitato No Bretella Cisterna Valmontone".