Procedono in Comune i lavori per modificare il regolamento dei dehors. "Oggi in commissione Attività Produttive abbiamo ascoltato le associazioni dei commercianti, che sono i diretti interessati e, avendo adottato l'ascolto come metodo di lavoro, di concerto con l'assessore Cosentino, abbiamo ritenuto opportuno sentire le loro esigenze e i suggerimenti di modifica all'attuale regolamento che, ricordiamo risalire al 2019, che sembra un tempo breve, ma nel frattempo c'è stata l'emergenza covid che ha determinato un nuovo scenario per gli operatori del settore della ristorazione e per i consumatori stessi". Così, in una nota, il presidente di commissione Dino Iavarone.

"Sono arrivati suggerimenti importanti come ad esempio prevedere la possibilità di ampliare l'occupazione degli spazi esterni con tavoli e sedie in determinate condizioni, quali ad esempio gli orari serali dal venerdì alla domenica all'interno delle Ztl (zona pub e centro storico), oppure in concomitanza con gli eventi che determinano un maggiore flussi di persone da servire, senza dover incorrere in sanzioni come succede ora; prolungamento e semplificazione della procedura amministrativa per il rinnovo delle concessioni; rivedere le modalità di delimitazione dei dehors. Tante altre segnalazioni hanno riguardato il regolamento Dogre, ma su questo punto abbiamo preso impegno di dedicare delle commissioni ad hoc. Per quanto riguarda i suggerimenti di modifica al regolamento dehors emersi oggi, mi farò portavoce presso gli uffici del SUAP affinché, compatibilmente con la normativa vigente, vengano recepiti nel nuovo regolamento di prossima approvazione".