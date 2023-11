"Il decreto firmato dal commissario straordinario della Cisterna-Valmontone, Ing. Mallamo è un ottimo segnale frutto del lavoro costante di confronto e concertazione che abbiamo svolto in Commissione Lavori Pubblici. Sono infatti stati rivisti i criteri di calcolo dell'indennità provvisoria degli espropri, asservimenti e occupazione temporanea degli immobili ai fini della realizzazione dell'opera".

E' quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Sambucci, che aggiunge:



"Il decreto supera dunque il vecchio valore di 2,90 euro mq adeguandosi ai valori commerciali. Inoltre, per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli potrà essere riconosciuta un'indennità aggiuntiva corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. Un traguardo importante che tutela i cittadini e gli agricoltori che saranno interessati dalla realizzazione della Cisterna- Valmontone e che dà seguito agli impegni presi in Commissione proprio sulla scorta delle esigenze delle parti".