«Sono davvero felice che il Pd, a distanza di due anni, si sia finalmente risvegliato dal lungo torpore e abbia compreso l'urgenza di un intervento per la messa in sicurezza dell'area colpita dall'alluvione nel 2021».

Lo dichiara l'assessore all'Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«È però quanto meno curioso che alcuni esponenti del partito locale, dopo aver appreso dei primi interventi dell'amministrazione Rocca che, come è logico che sia, partono dalla progettazione, si permettano il lusso di lamentare ritardi. Vorrei chiedere infatti come mai, vista l'urgenza da loro stessi oggi riconosciuta, non sia mai arrivata nessuna lamentela nel corso di questo lungo periodo. Come mai, pur avendo illustri rappresentanti di quella parte politica all'interno della Giunta Zingaretti, mai si è giunti a un'azione o a un intervento concreto?», continua l'assessore Palazzo.

«Due anni di assordante silenzio. Poi il cambio di amministrazione. Con la guida Rocca e grazie al mio interessamento finalmente l'iter è partito e non si fermerà. Queste sono azioni concrete, il resto sono chiacchiere», conclude l'assessore Palazzo.