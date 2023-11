La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell'assessore Sport e Ambiente Elena Palazzo, la delibera che contiene lo schema di protocollo d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico del Lazio. Che prevede un contributo pari a 100.000 euro per la realizzazione di attività di promozione sportiva finalizzate a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità.

"Grazie a questo protocollo intendiamo avviare un programma di interventi volti a migliorare le condizioni di pari opportunità delle persone e degli atleti con disabilità, sostenendo i valori fondamentali dello sport, quale strumento di inclusione sociale e di rafforzamento dell'autostima", ha dichiarato l'assessore Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo.

"Il Comitato Paralimpico, con il quale abbiamo fin da subito avviato una proficua collaborazione – ha spiegato - è impegnato nella massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in modo da concretizzare il diritto allo sport di tutti e per tutti".

"Gli ambiti progettuali relativi alla pianificazione degli interventi da attuare – ha concluso l'assessore Palazzo - saranno individuati da un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti della Regione Lazio e del CIP".