Alessandro D'Alessandro entra ufficialmente nel Consiglio comunale di Aprilia. Questo pomeriggio, nel corso dell'assise in corso di svolgimento, si è proceduto alla sostituzione del consigliere dimissionario Bruno Di Marcantonio e al suo posto è entrato D'Alessandro, primo dei non eletti nella lista civica Aprilia Domani alle elezioni amministrative che si sono tenute a maggio 2023. Per l'esponente di Aprilia Domani si tratta di ritorno nell'assise cittadina dopo 6 mesi di assenza, visto che nella precedente consiliatura aveva ricoperto il ruolo di assessore al Commercio dal 2020 al 2023.