Arriva la replica del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, riguardo alla denuncia da parte dell'ex primo cittadino, e ora all'opposizione, Paola Villa, riguardo l'aggressione verbale da parte di un consigliere comunale di maggioranza nei confronti di un operatore del servizio di raccolta rifiuti della città:

"L'esperienza politica ed il ruolo che ricopro mi insegnano che quando si esprimono giudizi occorre sempre procedere con cautela, verificando con calma gli accadimenti. In questa circostanza mi riferisco al diverbio verificatosi tra un ausiliario della FRZ ed un cittadino consigliere comunale. Sulla vicenda la consigliera di opposizione Paola Villa è intervenuta ostentando sicura conoscenza dei fatti. Con molta più cautela, io ho ritenuto per ora di acquisire informazioni che, peraltro, sembrano divergere dalla versione data dalla consigliera Paola Villa in comunicati politici, in cui la verità è già stata stabilita "senza appello" dalla consigliera. Continuo a ritenere che la qualità più preziosa per un amministratore pubblico dovrebbe essere l'equilibrio, ma in questa vicenda ne ravviso ben poco. Sulla questione dell'alterco di qualche giorno fa non sono finora intervenuto, ma ora mi vedo costretto a farlo per evitare strumentalizzazioni. Quello che si omette di dire è che l'operatrice della FRZ protagonista della vicenda è una sostenitrice della consigliera comunale Paola Villa, un'attivista candidata nella lista di un'Altra Città alle scorse elezioni amministrative. Naturalmente ciò non significa che la sua versione sia alterata da tale legittima appartenenza politica. Tuttavia questa circostanza avrebbe dovuto prudenzialmente frenare la tentazione della consigliera comunale Paola Villa di usare politicamente l'accaduto. Per quanto mi riguarda, la serietà ed il ruolo che ricopro mi impongono di posticipare ogni mio intervento dopo che la vicenda sarà stata ricostruita nella sua portata oggettiva, soprattutto in quanto sembrerebbe che siano già state intraprese le vie giudiziarie. Per il momento mi sono limitato a chiedere alla FRZ di acquisire maggiori informazioni in merito all'accaduto. Al solo fine di tutelare e garantire l'immagine di questo Comune".