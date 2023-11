"L'apertura del commissariato ad Aprilia rappresenta un punto di svolta importante per la promozione e la tutela della sicurezza di cittadini e imprese. In un territorio delicato come quello apriliano e della provincia di Latina, poter contare su un presidio costante della Polizia, ad integrazione dell'eccellente lavoro che già svolge il reparto territoriale dei Carabinieri, vuol dire intensificare la presenza dello Stato quale garante della serenità dell'intero comprensorio. E significa dare risposte sempre maggiori al tessuto socioeconomico, continuamente a rischio infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali". Lo dichiara l'eurodeputato della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi.

"Lo conferma l'ultima relazione semestrale della DIA, soprattutto per quanto concerne il traffico di stupefacenti e le attività di usura ed estorsione. Tali interessi risultano agevolati dalla persistente crisi economica che continua ad accentuare il divario fra le attività di un tessuto imprenditoriale sano alla ricerca di una lenta ripresa e quelle avviate o incentivate con il supporto delle organizzazioni criminali che, come evidenzia la stessa relazione, hanno continuato a perseguire i loro interessi illeciti instaurando una rete di relazioni nel mondo delle professioni e in quello economico-finanziario. Se si considera, in aggiunta, che la provincia di Latina risulta essere la quarta in Italia per riciclaggio di denaro, viene da sé la necessità di un rafforzamento delle forze dell'ordine. Giovanni Falcone diceva "Segui i soldi e troverai la mafia", una verità assoluta che può essere senza dubbio considerata la prima regola del decalogo anti-cosche. Si valuti, dunque, la possibilità di potenziare gli organi giudiziari e di istituire un distaccamento provinciale della Direzione Investigativa Antimafia, al fine di creare una solida corazza intorno a questi territori, da sempre schiacciati dalla morsa della malavita: a nord da quella romana, a sud da quella campana. Una situazione che potrebbe peggiorare con l'inizio del nuovo anno quando i nostri imprenditori si troveranno a competere – o per meglio dire a ‘non competere' – con aziende e industrie rientranti nella Zona Economica Speciale, beneficiarie di una serie di incentivi economici e facilitazioni burocratiche. Ringrazio il governo e il ministro Piantedosi per la promessa mantenuta e per l'attenzione che stanno dando alla nostra provincia. L'auspicio è che si possano rispettare i tempi previsti per la consegna alla città del commissariato. La mia riconoscenza va parimenti a Prefettura e Questura di Latina, nonché a tutte le forze dell'ordine per l'egregio lavoro che quotidianamente svolgono sui territori. Un plauso, non in ultimo, va ai nostri investigatori, considerati un'eccellenza dell'intelligence europea: quali profondi conoscitori del tessuto malavitoso italiano e internazionale sono chiamati a intervenire in operazioni in tutta Europa, capaci di fare la vera differenza nel contrasto alla criminalità organizzata".