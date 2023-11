I borghi sono sempre stati un elemento fondamentale per la politica di Fare Latina, con l'assessore Annalisa Muzio che nel corso degli anni ha portato avanti battaglie per queste zone della città.

Per tale motivo, il movimento rilancia la sua presenza sul territorio, con l'intenzione di organizzare incontri periodici per raccogliere tutti i problemi e le situazioni difficili presentate dai cittadini. L'importanza di creare una rete che parte dalle persone per poi arrivare al Comune è fondamentale per essere a conoscenza di tutto quello che funziona e non funziona nelle diverse zone della città.

Il referente Christian Tuzi, insieme a tutto il direttivo di Fare Latina, è al lavoro per creare un calendario di appuntamenti che si svolgeranno in tutti i borghi. Questi incontri vedranno anche la presenza dell'assessore Muzio. Saranno momenti di ascolto e condivisione, per raccontare cosa è stato fatto in questo periodo e cosa c'è ancora da migliorare per aumentare la qualità della vita e dei servizi.

"L'intento – commenta Christian Tuzi – è quello di recepire qualsiasi necessità dei vari borghi e portarle in modo concreto all'interno del Comune, cercando di risolvere i problemi, in attesa che venga ufficializzata la Consulta dei Borghi. Queste realtà sono un fiore all'occhiello per un territorio come quello di Latina e che altrimenti rischiano di diventare soltanto marginali e periferiche.

L'impegno – conclude Tuzi - è quello di trovare risorse attive su ogni borgo per confrontarsi periodicamente su necessità e istanze".