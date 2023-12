«Abbiamo il dovere di diffondere, soprattutto tra i più giovani – ha spiegato Francesco Rocca - corrette informazioni sulla trasmissibilità del virus, sull'importanza di una sessualità consapevole e, infine, sulla prevenzione. I test sono gratuiti, anonimi e rapidi. In ogni Asl del Lazio c'è almeno un centro dove poter effettuare lo screening e ricevere un'assistenza terapeutica e psicologica».

«Informazione, consapevolezza, prevenzione sono le armi indispensabili per contrastare l'AIDS. La ricerca ha fatto enormi passi avanti: con la terapia antiretrovirale, infatti, i pazienti affetti da questa patologia possono avere la stessa qualità e aspettativa di vita di soggetti sani».

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli