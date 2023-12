Sulla vicenda Augustus intervengono anche i gruppi di maggioranza. Si tratta di una nota congiunta a firma di Forza Italia, Città Nuova e Scegli Sabaudia assente Azione. «La riproposizione dei dubbi di carattere tecnico - fanno sapere - risollevati dalle minoranze nel corso del Consiglio, già ampiamente fugati dai tecnici durante la commissione consiliare congiunta (Lavori Pubblici e Bilancio svoltasi nella mattinata di giovedì scorso), appaiono solo come l'ennesimo tentativo di ostacolare la realizzazione di un'iniziativa contenuta in tutti i programmi elettorali, oggi rinnegata probabilmente dalla quasi totalità dei gruppi consiliari di minoranza (La Lega sul punto non ha ancora avuto modo di esprimersi). Infatti, ad oggi, solo l'Amministrazione Mosca, votando favorevolmente in Consiglio Comunale, ha mantenuto gli impegni presi con i cittadini durante la campagna elettorale».

Per i gruppi di maggioranza quindi le domande sollevate dalla minoranza su costi, progettualità e accordi con la proprietà del cinema sarebbero solo un tentantivo per ostacolare l'iter avviato dall'amministrazione. «Quello di giovedì scorso - proseguono - ribadiamo, era un consiglio finalizzato alla variazione del triennale delle opere pubbliche e alla conseguente variazione di bilancio (termine ultimo per l'approvazione il 30 Novembre), operazioni occorrenti e necessarie per presentare entro i termini (5 Dicembre), la richiesta di finanziamento a tasso zero al Credito Sportivo. Prossimante il consiglio comunale sarà chiamato a determinarsi sul prezzo di acquisto in relazione alla stima eseguita dall'Agenzia delle Entrate, ancorché normativamente non necessaria, incaricata dall'Amministrazione comunale, quale soggetto terzo ed autonomo, al fine di privilegiare trasparenza, imparzialità e la richiesta effettiva della società proprietaria.

Per cui le mentovate carenze documentali paventate dalle minoranze non erano sicuramente conferenti e/o determinanti, ancor meno obbligatorie, relativamente agli ordini del giorno del consiglio comunale». E non sono mancate anche critiche rispetto progetti avviati negli anni scorsi. «Sui banchi dell'opposizione siedono alcuni consiglieri che nel passato, ricoprendo ruoli amministrativi importanti, avevano anche essi promesso che avrebbero riaperto il cinema, ma al di là degli annunci, nulla è stato fatto. Probabilmente oggi, mal digeriscono il risultato conseguito dalla nostra amministrazione, frutto di impegno di squadra e credito a livello istituzionale. Ce ne faremo una ragione, anzi ce la siamo già fatta e pertanto, dal canto nostro continueremo a lavorare per la nostra Città con impegno e dedizione e soprattutto in aderenza al programma di mandato votato dai cittadini».