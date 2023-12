"Come per quella estiva, anche la rassegna natalizia organizzata dal Comune di Latina risulta deludente e priva di eventi di grido: la nostra città rimane indietro, in termini di attrattività artistica e culturale, rispetto ai comuni limitrofi". Così il gruppo consiliare del PD Latina – Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi – in una nota. Poi aggiungono: "Inoltre, registriamo anche questa volta la totale incapacità dell'amministrazione di aprire e coinvolgere i cittadini e le cittadine. Criticità confidata, tra le altre cose, dai commercianti della città in occasione di una Commissione Attività Produttive tenutasi a novembre".

"Oltre a tutto questo – spiegano Campagna, Fiore e Majocchi – notiamo con grande dispiacere che l'amministrazione non è stata in grado di mantenere il proposito di un mercatino natalizio (un ‘Truck and Food', come riportava una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Latina) in via Don Morosini. Di questa iniziativa, promessa e sbandierata pubblicatamene, non troviamo traccia all'interno della calendarizzazione degli eventi di Natale. Ancora una volta via Don Morosini viene dimenticata e lasciata in abbandono: la realizzazione del mercatino non avrebbe risolto i problemi, certo, ma sarebbe stato un segno di attenzione ed avrebbe evidenziato una volontà di voler intervenire. Invece, dopo la rimozione delle panchine, assistiamo alla conferma della mancanza assoluta di progettualità per la zona". In conclusione: "Far coesistere vivibilità e sicurezza è complicato ma doveroso: occorre un coraggio che l'amministrazione Celentano, preferendo la più semplice via del lasciare il quartiere abbandonato a sé stesso, sta dimostrando di non avere".