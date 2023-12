"Con la firma dell'apposito decreto, in queste ore il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha stanziato ulteriori tre milioni a sostegno delle imprese colpite dalla crisi della produzione di kiwi. Uno stanziamento complessivo che arriva quindi a cinque milioni, a testimonianza dell'attenzione verso il nostro territorio da parte del ministro, che ringrazio per la sensibilità mostrata".



È quanto dichiara il consigliere regionale Vittorio Sambucci, vicepresidente della commissione agricoltura e delegato dall'assessore all'agricoltura Giancarlo Righini per la crisi del kiwi.

"Al contributo possono accedere le aziende che hanno registrato un decremento del valore della produzione, nel 2023, superiore al 30% rispetto a quella dello scorso anno. L'aiuto ammonterà fino a 1.000 euro per ettaro nel caso dei kiwi - continua Sambucci - Stiamo attivando tutte le procedure necessarie per consentire di intervenire al più presto a favore delle aziende colpite dalla moria del kiwi, trovando grande disponibilità e sostegno, oltre che dal ministro Lollobrigida, anche dalla Regione e dall'assessore Righini in particolare. Un lavoro che deve essere fatto in sinergia con le istituzioni locali, con in testa le amministrazioni comunali, e le categorie produttive".