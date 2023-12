Unire le forze per una sola proposta della provincia di Latina per il rush finale sulla capitale della Cultura 2026. E' la strada che stanno provando a percorrere Latina e Gaeta all'indomani della doppia nomination tra le dieci città finaliste. Il condizionale è d'obbligo per una serie di ragioni: la prima è che bisogna capire se sia praticabile la cosa, dunque bisogna chiedere al ministero della Cultura se due finaliste possono unire le loro proposte trasformandole in una sola. La seconda, è mettere insieme una squadra unica tra le due che hanno costruito i due dossier finalisti. Insomma, non è semplice.



Ieri è stata il sindaco di Latina Matilde Celentano a comunicare l'avvio del dialogo con Gaeta. «Adesso diventa una scommessa: Latina e Gaeta debbono rappresentare la nostra provincia e spendere le rispettive specificità e i rispettivi progetti per cercare di imporre il marchio culturale di un territorio che merita l'attenzione che gli spetta» dice il Sindaco di Latina Matilde Celentano, per una collaborazione futura che può rappresentare un vero e proprio traino per il territorio pontino. «Coniugare la cultura del mare di cui Gaeta è regina e quella delle città del Novecento e del razionalismo di cui Latina è indubbiamente capofila – continua il sindaco Celentano - con le ulteriori potenzialità che il territorio provinciale, in tutte le sue componenti esprime per la sua vocazione e per la sua storia, potrebbe rappresentare per le due città, e dunque per l'intera provincia pontina, il momento decisivo sul fronte della crescita culturale e turistica intrapresa. Ho già parlato con il Sindaco Leccese non appena siamo stati raggiunti dalla notizia del nostro ingresso alla fase finale del concorso per la Capitale italiana della cultura 2026, e confido nella capacità di entrambi di raggiungere l'obiettivo di rendere più forti e più competitive le nostre due città e con loro l'intera provincia di Latina».