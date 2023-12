Il gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa si è pronunciato in merito alla vicenda che vede il parlamentare Claudio Fazzone, indagato in una inchiesta della Procura di Latina dove il reato ipotizzato è quello di corruzione impropria in concorso con il direttore di una scuola privata di Fondi, Alberto Soccodato, e un dirigente della Regione Lazio, Massimo Luciano, di Terracina.

Il senatore di Fondi, coordinatore regionale di Forza Italia, è finito nell'indagine per una raccomandazione ad un familiare. L'inchiesta è diretta dal Procuratore Capo Giuseppe de Falco e dal pubblico ministero Valentina Giammaria. Il gip ha sciolto la riserva e ha deciso che alcune delle intercettazioni potranno essere utilizzate dagli investigatori anche se sarà necessario chiedere l'autorizzazione al Senato. L'indagine riunisce due procedimenti per il reato di corruzione impropria, ma nel secondo il parlamentare è estraneo e i fatti ipotizzati riguardano l'assessore all'urbanistica del Comune di Fondi, Claudio Spagnardi, e due privati per una pratica di natura edilizia. All'inizio il fascicolo era stato aperto in Procura a Frosinone e in un secondo momento è stato trasferito a Latina: la contestata corruzione sarebbe avvenuta in territorio di Fondi.

E' nell'ambito degli accertamenti sulla pratica urbanistica sarebbe stato intercettato il senatore senza previa autorizzazione a procedere.