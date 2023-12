Lo schema di bilancio di previsione approvato di recente, riserva per il 2024 solo duemila euro per gli anziani. A fare due conti sono il capogruppo del Pd Giancarlo Massimi e il segretario cittadino Luca Mignacca. «Uno dei pilastri del programma elettorale dell'Amministrazione Mosca – commentano Massimi e Mignacca è la coesione sociale. In questa voce possiamo inserire le politiche giovanili e quelle rivolte agli anziani, oltre alle fragilità legate a condizioni economiche gravi o per persone con disabilità. Agli Anziani il Documento Unico di Programmazione della Giunta Mosca riserva poche righe, tra le quali ‘le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, aiuto domestico, mezzi di trasporto, indennità per l'assistenza alla persona, beni e servizi di vario genere per attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva finalizzati all'integrazione sociale, strutture residenziali e di ricovero . Obiettivo - Potenziamento del centro anziani al fine di favorire e migliorare momenti di aggregazione'. Un programma sintetico che certifica – aggiungono Massimi e Mignacca - la necessità di una congrua spesa in bilancio». Ma questa spesa congrua almeno per il prossimo anno probabilmente non ci sarà. «Andando a leggere la corrispondente voce del bilancio di previsione 2024 - spiegano gli esponenti del Pd entrando nel merito dei dati - recentemente approvato dalla Giunta la spesa prevista nel 2024 è di 2mila euro quando nel 2023 era stata, a preventivo, di 72mila euro ed in assestamento nel 2023 per questo programma pari a 264.853,00 euro. Un dato paradossale se si considera che l'impegno complessivo per le politiche sociali, di cui una quota considerevole è data dai trasferimenti, ammonta complessivamente nel 2023 a circa 2,3 milioni di euro». Non si tratta però soltanto di numeri ma anche di decisioni pensando alla città. « A Sabaudia - continuano Massimi e Mignacca - negli ultimi due anni la popolazione è scesa sotto i 20mila residenti: gli over 65 rappresentano il 25% della popolazione, 4426 persone. Per questi la Giunta prevede di spendere, insomma, una cifra pro capite pari a 0,45 centesimi, un terzo del costo di una tazzina di caffè. Alla faccia della coesione sociale. Dalla maggioranza diranno che è solo una previsione (70mila euro in meno di previsione rispetto al 2023) e che nel corso dell'anno seguiranno variazioni. Oggi, però, il bilancio di previsione, l'atto politico di programmazione per eccellenza, leggendo questi numeri, certifica la scarsa considerazione dell'Amministrazione Mosca verso una parte considerevole della popolazione, quella con fragilità legate alla salute, alla solitudine». Si tratta insomma di scelte per gli esponenti del Pd che concludono: «Si deve fare di più: sicuramente si tagliando le spese inutili di parte corrente a cominciare da quelle per le manifestazioni per cui, solo nel 2023, sono stati spesi più di 600mila euro».