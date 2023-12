Nel Consiglio comunale di ieri pomeriggio dopo un'ampia discussione è stata approvata la mozione relativa alle ingiunzioni di pagamento Tari recapitate alle imprese agricole del territorio. Una mozione presentata dal consigliere d'opposizione Davide Tiligna (lista civica Caporaso) poi modificata grazie agli emendamenti presentati dalla maggioranza illustrati in aula dal sindaco Lanfranco Principi, nell'ambito di un dibattito che ha visto anche gli interventi dei consiglieri Bruno De Luca (Lega) e Ilaria Cavallin (Unione Civica). E' stata invece bocciata la mozione sulle misure di contrasto alla presenza sugli stormi presentata dalla minoranza per questo il conisgliere Tiligna vede il bicchiere mezzo pieno. "Dopo il Consiglio Comunale di ieri mi sento soddisfatto a metà. Se da un lato - dice Tiligna - la maggioranza si è mostrata molto comprensiva ed aperta al dialogo dall'altra ha anche voluto ostentare una inutile prova di forza politica. Il Consiglio Comunale di Aprilia, nella giornata di ieri, dopo un lungo dibattito ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Tiligna relativa alle ingiunzioni di pagamento Tari recapitate alle imprese agricole del territorio: "Parliamo di ingiunzioni pesantissime che però, stando al decreto legislativo 116 del 2020, non dovrebbero toccare i depositi ed i magazzini agricoli considerati esclusi dalla tassa sui rifiuti solidi urbani. Sono contento che il sindaco e la maggioranza abbia mostrato apertura su questo tema e che, dopo una sana discussione, l'aula abbia accolto ed approvato la mozione. Un bel segnale di vicinanza e sostegno agli agricoltori apriliani".