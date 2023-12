L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lanfranco Principi traccia il bilancio dei suoi primi 6 mesi di governo. La conferenza di fine anno è stata l'occasione per tirare le somme sul percorso avviato da fine maggio 2023 ad oggi, un lasso di tempo nel quale la Giunta ha cercato di mantenersi in equilibrio tra continuità e rinnovamento. «Dal nostro insediamento - ha detto il primo cittadino - abbiamo lavorato su due fronti: da un lato garantendo la prosecuzione lineare delle attività in corso perché la città non subisse rallentamenti o deficit operativi, dall'altro lato mettendo in campo nuove iniziative e progettualità. Ritengo che questi primi mesi siano stati importanti per prendere possesso della macchina amministrativa e mettere a segno alcuni risultati, abbiamo in mente un lungo orizzonte di governo e sono convinto che in questi anni daremo delle risposte ai cittadini».

Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato i risultati positivi ottenuti in questi mesi: dalla soluzione per la gestione dello stadio Quinti Ricci alla firma per l'avvio dei lavori per l'istituzione del Commissariato in città, dai primi passi per ottenere il vincolo di tutela della Campagna Romana e per il parco Archeologico all'aumento della percentuale della raccolta differenziata. Tutto ciò senza dimenticare l'attenzione verso i progetti per le opere pubbliche finanziati dal Pnrr, lavori appaltati in questi giorni che cambieranno volto alla città. «Rivendico con orgoglio la capacità della giunta di effettuare praticamente in corsa, una rapidissima e fitta attività di ricognizione, in collaborazione con gli uffici, di tutti i progetti, finanziamenti e criticità che riempiono la vita amministrativa del Comune. Un esempio su tutti - continua Principi - è stata la vicenda stadio, alla quale si è data in tempi record una soluzione che, seppure provvisoria, ha consentito l'avvio dell'attività sportiva per oltre 400 giovani, mettendo a posto una situazione complessa, cercando di tutelare quanto più possibile gli interessi delle parti in causa. In questi mesi si sono poi concretizzate alcune importanti novità per la città, l'avvio dei lavori per il Commissariato di Polizia, un progetto atteso da anni, che vedrà finalmente la luce il prossimo Natale e che riteniamo potrà essere un tassello importante per la sicurezza reale e percepita della città. Meno visibile alla cittadinanza, ma di fondamentale importanza, è stato il lavoro che, sempre nell'immediato, ci ha visti impegnati nell'ambito dei progetti Pnrr, negli interventi di messa in sicurezza dei plessi scolastici per l'apertura dell'anno scolastico e nelle ordinarie e straordinarie manutenzioni. I fondi del Pnrr sono sicuramente la più grande opportunità di sviluppo che potesse avere Aprilia e per questo la gestione dei progetti richiede attenzione e lungimiranza».

L'Amministrazione Principi ha inoltre rivendicato la decisione di muoversi subito per dare risposte agli agricoltori sulla moria e la scelta di riportare l'ufficio Casa sotto il controllo dell'assessorato ai Servizi Sociali, primo passo per aggiornare la graduatoria degli alloggi popolari. «Siamo stati il primo Comune tra quelli coinvolti a muoversi per affrontare la calamità della moria dei kiwi, argomento sul quale abbiamo fatto sentire la nostra voce, in termini sia politici che concreti. Abbiamo poi - continua il primo cittadino - cercato di dare il massimo sostegno a tutte le associazioni che si prodigano per le persone più fragili, certi che siano i principali attori della tenuta del tessuto cittadino e ancora, riportato alla sua naturale collocazione l'ufficio case, strumento che era prioritario rimettere in moto per poter rispondere alle numerose istanze dei cittadini».

Il giudizio sul passato: «La vecchia giunta promossa sul Pnrr, bocciata sulla ciclabile»

Nel corso della conferenza stampa è stato chiesto al sindaco Principi un giudizio sulla precedente amministrazione comunale, sottolineando in particolare aspetti positivi e negativi che la nuova giunta ha riscontrato in questi primi mesi di governo. «Non è un segreto che sia io che gli assessori Vittorio Marchitti, Marco Moroni ed Elvis Martino abbiamo fatto parte della vecchia giunta, l'opposizione lo ripete spesso. Credo - ha detto il sindaco Lanfranco Principi - che uno dei punti di forza della precedente Amministrazione siano i progetti legati al Pnrr che meritano di essere portati avanti e noi non abbiamo nessuna difficoltà in questo senso. Ieri (martedì, ndr) per esempio siamo stati nel quartiere Toscanini per la presentazione dell'intervento del parco lineare all'interno del quartiere, iniziativa lodevole che sosterremo. Uno dei punti negativi, non lo abbiamo mai nascosto, riguarda la realizzazione di parte della pista ciclabile, fatta male in alcuni punti e senza coinvolgere i cittadini».

Ma anche su alcuni aspetti che riguardano l'edilizia residenziale e la raccolta differenziata arriva una bocciatura nei confronti della giunta Terra. «La graduatoria degli alloggi popolari - afferma Principi - non viene aggiornata da 18 mesi e aver portato l'ufficio Casa sotto il controllo dei servizi sociali è il primo passo per arrivare a questo risultato, così come l'abbassamento della percentuale della raccolta differenziata nel secondo trimestre del 2023 dimostra che qualcosa in quel campo non ha funzionato».