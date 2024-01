Erosione e concessioni balneari sono al centro del dibattito politico con accuse che sono arrivate sia da Lbc che da Ciolfi all'indirizzo dell'amministrazione sia sulle gare degli stabilimenti sia sul progetto di ripascimento avallato dalla giunta. A replicare è l'assessore con delega alla marina Gianluca Di Cocco che risponde punto per punto alle critiche espresse sia dal consigliere Dario Bellini sia dalla consigliera Maria Grazia Ciolfi: «L'attacco si limita al fatto che la delibera sulle gare dei balneari, che ancora non è visibile sull'albo pretorio, e che il progetto primo stralcio per la protezione della costa non è da ritenersi un lavoro risolutivo - spiega Di Cocco - vorrei ricordare al consigliere comunale Bellini che, mi accusa di aver speculato in passato e di aver accusato l'amministrazione Coletta, che la via delle gare per gli stabilimenti balneari era errata e che bisognava dare l'estensione alle attuali concessioni. L'amministrazione Celentano a differenza del passato, ha trovato e studiato un atto "concreto" in base ad una legge dell'agosto 2022 che applicherà, da una parte ciò che la direttiva Europea impone oggi, salvo risvolti e l'esigenza di estensione per un'altra stagione alle concessioni balneari attualmente persistenti».

Altra questione su cui LBC si sofferma è la mancanza di pubblicazione della delibera che approva le linee di indirizzo per l'applicazione della legge 05 agosto 2022 n 118. Per l'assessore è una preoccupazione che non ha senso di esistere, visto che la mancanza di pubblicazione è semplicemente da considerarsi un errore tecnico che sarà risolto immediatamente. «Alla consigliera Ciolfi ex delegata alla marina durante l'amministrazione Coletta - spiega l'assessore - ma non mi sovviene per quale motivo dovremmo ricordarla in questo ruolo, ricordo che il progetto di cui si preoccupa, è approdato, tempo fa alla presenza del tecnico firmatario del progetto, in commissione Trasporti, Turismo e Marina in cui partecipò anche la stessa Ciolfi. In quell'occasione venne ricostruito, quali sono state le difficoltà che avevano impedito di non rispettare la tempistica richiesta a fronte di un finanziamento di 5,5 milioni di euro e che abbiamo rischiato di perdere proprio per negligenza della passata amministrazione. A giugno del 2023 lo studio Duomi, di cui fa parte l'ingegnere Migliorino, ha consegnato al Comune il progetto definitivo allargando la visuale a tutto il nostro litorale che, secondo i suoi calcoli avrebbe bisogno di opere per 28 milioni di euro. Una cifra di gran lunga superiore al finanziamento già stanziato e al milione di euro previsto a carico del Comune. Come Assessore alla marina, mi sono subito attivato presso la Regione Lazio innanzitutto per chiedere una proroga sui lavori al fine di non perdere il finanziamento e con la stessa Regione "abbiamo concordato di procedere con l'affidamento di un primo lotto per le opere progettate da 6,5 milioni di euro».